Ушел из жизни известный конькобежец и тренер Кировской области

13 Сент. 17:57 2018-09-13T18:08:32+03:00

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Известный конькобежец и Почетный гражданин Кирова Валентин Чайкин скончался на 94-м году жизни. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте администрации города.

- Валентин Афанасьевич внес большой вклад в укрепление методической базы подготовки спортсменов во время работы в кировском пединституте, - отметили в мэрии. - Его книги стали настольными не только для спортсменов, но и для специалистов большинства конькобежных центров страны.

Будущий конькобежец родился в Кирове в 1925 году. С 1948 по 1956 год Валентин Чайкин входил в сборные команды спортивного общества «Крылья Советов» и занимал призовые места в международных соревнованиях. В 1952 году конькобежец побил мировой рекорд на чемпионате СССР на дистанции 1500 метров. В 1956 году он заочно окончил Ленинградский институт физкультуры им. Лесгафта и стал заниматься тренерско-преподавательской работой. Валентин Афанасьевич подготовил по своей уникальной методике двух мастеров спорта международного класса, 17 мастеров спорта СССР, 18 кандидатов в мастера спорта СССР и 99 перворазрядников.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Валентина Афанасьевича.