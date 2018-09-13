Жительница Орлова стала «рекордсменкой» по уголовным делам среди алиментщиков

13 Сент. 16:02 2018-09-13T16:33:05+03:00

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Управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области опубликовало статистику административных и уголовных дел за неуплату алиментов. Только за 8 месяцев текущего года против 1036 кировчан были составлены административные протоколы, еще 567 человек получили уголовные наказания. Все они - злостные должники, не выплачивающие алименты своим детям или престарелым родителям.

Корреспондентам «Комсомольской правды» в пресс-службе судебных приставов рассказали, что среди всех алиментщиков Кировской области есть абсолютный «рекордсмен». 47-летняя жительница Орловского района не выплачивает алименты своим детям на протяжении 14 лет. А с 2008 года женщина восемь раз оказывалась в суде, в трех случаях ее приговаривали к лишению свободы на несколько месяцев.

- Все эти годы женщина нигде не работает, - подчеркнули в пресс-службе управления. - Она часто выпивает, живет со старшей дочерью и ее семьей. Судьба двоих младших дочерей жительницу Орловского района не интересует.

Напомним, за невыплату алиментов кировчан могут привлечь к административной (ст. 5.35.1 КоАП РФ) или уголовной (ч. 1 ст. 157 УК РФ) ответственности.