2018-09-13T17:39:14+03:00
Происшествия

Метеопредупреждение: в Кирове прогнозируют сильный ветер

Также в области пройдут кратковременные дожди
Анна КРЮКОВА
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Завтра порывы ветра будут достигать 22 м/сЗавтра порывы ветра будут достигать 22 м/сФото: Евгения ГУСЕВА
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Кировчан снова предупредили о шквалистом ветре. В пятницу, 14 сентября, порывы ветра будут достигать 22 м/с. В большинстве районов области пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

Теплая погода сменилась на ветреную в ночь со среды на четверг. Тогда же в Кирове прошел небольшой дождь. По прогнозам синоптиков, ветер стихнет к выходным. Однако кратковременные дожди будут идти в течение всей следующей недели.

Напомним, что при сильном ветре стоит держаться подальше от легких построек, рекламных конструкций и линий электропередач. Машины лучше парковать вдали от деревьев.

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