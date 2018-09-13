Метеопредупреждение: в Кирове прогнозируют сильный ветер

13 Сент. 16:01 2018-09-13T17:39:14+03:00

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Кировчан снова предупредили о шквалистом ветре. В пятницу, 14 сентября, порывы ветра будут достигать 22 м/с. В большинстве районов области пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

Теплая погода сменилась на ветреную в ночь со среды на четверг. Тогда же в Кирове прошел небольшой дождь. По прогнозам синоптиков, ветер стихнет к выходным. Однако кратковременные дожди будут идти в течение всей следующей недели.

Напомним, что при сильном ветре стоит держаться подальше от легких построек, рекламных конструкций и линий электропередач. Машины лучше парковать вдали от деревьев.