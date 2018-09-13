2018-09-13T17:37:44+03:00
Общество

В Кирове разыскивают 35-летнего мужчину

Из дома он ушел поздней ночью пять дней назад
Елизавета Захарова
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Молодого мужчину не могут найти почти неделю. Фото: vk.com/lizaalert_kirovМолодого мужчину не могут найти почти неделю. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Дамир Тавкалов, 35-летний житель города Кирова, ушел из дома 8 сентября 2018 года, около часа ночи. С тех пор о нем или его местоположении ничего не известно. Ориентировку на пропавшего мужчину разместил в своей группе поисковый отряд «Лиза Алерт».

Дамир Рафикович ростом 170 сантиметров, нормального телосложения с черными глазами и волосами. Когда его видели в последний раз, он был одет в голубую футболку с белой надписью, темно-синие джинсы и черные кроссовки, сверху - черно-серая спортивная кофта, а на голове - черная бейсболка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просьба сообщить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

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