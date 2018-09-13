Перевернувшийся у авторынка грузовик парализовал дорожное движение

13 Сент. 14:12 2018-09-13T17:36:23+03:00

Авария произошла на перекрестке улиц Луганской и Мира

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Сегодня, около 13.20 часов, в районе кировского авторынка перевернулся грузовик. Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы события, движение автомобилей в обе стороны было практически парализовано. На месте аварии дежурили экипажи МЧС и пожарных спасателей.

- Грузовик лежит на боку, - рассказали «Комсомолке» очевидцы. - Он перевернулся в районе перекрестка улиц Луганской и Мира. Неподалеку от него стоят еще два легковых автомобиля с аварийными сигналами - возможно, их тоже «зацепило».

Информации о пострадавших в аварии пока что не поступало. Что стало причиной ДТП, также неизвестно.