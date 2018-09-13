За прошлую неделю свыше трех тысяч кировчан заболели ОРВИ

13 Сент. 13:17 2018-09-13T14:13:37+03:00

Школьники стали болеть в два раза чаще

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За прошлую неделю 3393 жителя Кировской области обратились к медикам с жалобами на простудные заболевания. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. Специалисты отмечают, что по сравнению с последней неделей августа прирост больных составил 41%. Это объясняется погодными условиями: уходом лета и наступлением осени.

- Наибольший рост заболеваемости ОРВИ отмечен у школьников, - подчеркнули специалисты. - На прошлой неделе в два раза увеличилось количество инфицированных детей и подростков. Родителям следует внимательно следить за состоянием здоровья своих детей и не отпускать их в детские сады и школы при признаках заболевания.

Также специалисты напоминают кировчанам о необходимости сезонных прививок против гриппа. Партии вакцины уже завезены в Кировскую область.