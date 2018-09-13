2018-09-13T15:23:16+03:00
Происшествия

Кировчане вложили миллионы в несуществующий инвестиционный фонд

Люди купились на обещания высоких процентов
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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Кировчане вложили миллионы в несуществующий инвестиционный фондКировчане вложили миллионы в несуществующий инвестиционный фондФото: Валерий РОМАНОВ
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В Кирове будут судить жителя Иваново, который обманул 6 человек, собрав с них деньги в несуществующий инвестиционный фонд. Об этом сообщили в прокуратуре Кироской области.

В конце 2016 года мужчина разместил в интернете объявления о создании инвестиционного фонда, вклады в котором приносят по 5% ежемесячного дохода, то есть 60% в год. Предприимчивый мужчина представлялся жителем Германии. В сети он познакомился с человеком из Кирова и предложил ему стать участником инвестиционного фонда. Кировчанин согласился и «инвестировал» в несуществующий фонд 307 тыс. рублей.

А затем этот кировчанин уговорил еще и своих знакомых вложиться «в выгодное дело». Друзья перечислили на счета лжефонда деньги: один 358 тыс. рублей, а другой - 347 тыс. рублей.

Когда пришло время получать проценты с инвестиций, кировчане не получили ничего, а «создатель фонда» пропал. Неудавшиеся инвесторы обратились в полицию. Мужчину задержали осенью 2017 года. Им оказался 33-летний житель Иваново.

Были заведены два уголовных дела: «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления».

В ходе следствия выяснилось, что ивановец обманул шесть человек, которые перевели на его счета общую сумму в 3,5 млн рублей. Из них обвиняемый сумел легализовать 1,7 млн рублей, перечислив на банковские счета подставных лиц с их последующим обналичиванием.

После задержания житель Иваново признал свою вину и частично возместил ущерб потерпевшим, вернув им 500 тыс. рублей.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд Кирова.

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