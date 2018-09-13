В новом экологическом рейтинге регионов Кировская область заняла 42 место

13 Сент. 12:15 2018-09-13T14:25:49+03:00

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В сети опубликован экологический рейтинг регионов России по итогам лета 2018 года. Специалисты общероссийской организации «Зеленый патруль» присудили Кировской области 42 место (на 4 строчки выше, чем прежде) в списке из 85 позиций. Для сравнения: в сводном рейтинге регионов ПФО Кировская область заняла 9 место из 14 возможных.

- При составлении рейтингов мы учитывали множество факторов, - поясняют активисты «Зеленого патруля». - Специалисты оценили атмосферу воздуха в регионах, чистоту водоемов и почвы, климат, эффективность работы властей по защите природы, активность общественников-экологов. Отдельное внимание было обращено на количество бытовых и промышленных отходов, несанкционированных свалок в каждом из регионов.

Традиционными лидерами экологического рейтинга стали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. Аутсайдеры рейтинга также не сменились, ими стали Челябинская и Свердловская области.