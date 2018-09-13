В Кирово-Чепецке бывшего сотрудника ИК подозревают в получении взятки

13 Сент. 12:08 2018-09-13T14:47:10+03:00

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В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело против бывшего сотрудника исправительной колонии. В феврале 2018 года мужчина находился в должности начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными и получил от одного из них взятку суммой в 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете Кировской области.

- Для того чтобы осужденные могли получить условно-досрочное освобождение, им нужно проявить себя в работе и получить положительную характеристику от своего руководителя, - пояснили в ведостве. - Этому за 15 тысяч рублей и пытался поспособствовать начальник отдела.

Это уже не первое получение взятки, в котором обвиняют сотрудника ИК. В феврале 2018 мужчина получил от осужденного 50 тысяч рублей. Деньги перевели подозреваемому на содействие условно-досрочному сопровождению. Сейчас бывший сотрудник ИК находится под арестом. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.