В области вторые сутки не могут найти подростка

13 Сент. 11:59 2018-09-13T14:48:26+03:00

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Отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» объявил о пропаже 16-летнего Дениса Малышева. Подростка последний раз видели в среду. С тех пор информации о нем никакой нет.

Денис живет в городе Луза. На вид ему 17 лет, ростом он 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми длинными волосами и серыми глазами.

Когда он уходил из дома, то был одет в ветровку защитного цвета с синим низом, джинсы и синие кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просим сообщить ее по телефонам 8(800)350-76-25 или 112.