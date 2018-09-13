2018-09-13T14:48:26+03:00
Общество

В области вторые сутки не могут найти подростка

16-летний парень родом из города Лузы
Елизавета Захарова
Поделиться:
В области пропал 16-летний подросток. Фото: vk.com/ornkirovВ области пропал 16-летний подросток. Фото: vk.com/ornkirov
Изменить размер текста:

Отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» объявил о пропаже 16-летнего Дениса Малышева. Подростка последний раз видели в среду. С тех пор информации о нем никакой нет.

Денис живет в городе Луза. На вид ему 17 лет, ростом он 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми длинными волосами и серыми глазами.

Когда он уходил из дома, то был одет в ветровку защитного цвета с синим низом, джинсы и синие кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просим сообщить ее по телефонам 8(800)350-76-25 или 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В микрорайоне Чистые Пруды заложили фундамент для школы на 1000 учеников
В Кирове разыскивают насильника-наркомана, напавшего на 20-летнюю девушку
Срочно: в Кирове пропала 10-летняя девочка
В Кирове бетоновоз сбил мальчика-велосипедиста
По Пижанскому району бегает бешеная лиса
В Кирово-Чепецке маршрутный автобус сбил женщину
Спустя сутки полиция нашла пропавшего грибника-инвалида
На улице Коммуны грузовому транспорту на год запрещен проезд
В Вятских Полянах закрыли дело против замначальника судебных приставов
КРИК - банкрот: Арбитражный суд вынес свой вердикт
Кировчанка лишилась 118 тыс. рублей, продавая платье
Кировчане получат квитанции с перерасчетом платы за горячую воду
Жителям Кировской области вернули 92 млн рублей задолженности по зарплате
Неуравновешенного преступника из Черной Холуницы отправят на принудительное лечение