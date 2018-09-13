В области вторые сутки не могут найти подростка
16-летний парень родом из города Лузы
В области пропал 16-летний подросток. Фото: vk.com/ornkirov
Изменить размер текста:
Отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» объявил о пропаже 16-летнего Дениса Малышева. Подростка последний раз видели в среду. С тех пор информации о нем никакой нет.
Денис живет в городе Луза. На вид ему 17 лет, ростом он 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми длинными волосами и серыми глазами.
Когда он уходил из дома, то был одет в ветровку защитного цвета с синим низом, джинсы и синие кроссовки.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просим сообщить ее по телефонам 8(800)350-76-25 или 112.