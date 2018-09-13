2018-09-13T14:49:19+03:00
Происшествия

Двое кировчан пытались сдать в ломбард украденный алкоголь

С места преступления они уехали на автомобиле
Александр ЧАРУШИН
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Кировчане не успели продать украденную бутылку элитного спиртногоКировчане не успели продать украденную бутылку элитного спиртногоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вчера росгвардейцы задержали двоих кировчан, укравших из магазина бутылку элитного алкоголя. Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону, ЧП произошло около 20.00 часов. 40-летний мужчина и 31-летняя женщина похитили бутылку дорогостоящего алкоголя из магазина по улице Ленина. Охранник магазина рассказал, что злоумышленники уехали с места ЧП на автомобиле «Ауди».

- Вскоре похожую по приметам машину обнаружили на улице Пролетарской в Кирове, - отметили в пресс-службе Росгвардии. - В ней сидел тот самый 40-летний мужчина. Его подельницу нашли в ближайшем ломбарде, женщина пыталась продать украденный алкоголь.

Сотрудники магазина уже опознали задержанных. Мужчину и женщину передали в полицию для дальнейших разбирательств.

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