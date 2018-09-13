В Кирове на улице Воровского столкнулись две иномарки
На улице Воровского произошло серьезное ДТП, после которого на дороге образовалась пробка. В среду, 12 сентября 2018 года, без пяти десять, Volkswagen Polo столкнулся с KIA Rio. Фотографии и видео появились в паблике «КУ-43».
Из-за аварии на улице образовалась пробка. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
- Автомобиль Volkswagen Polo двигался по Воровского, но, поворачивая налево на перекрестке, не уступил дорогу другому автомобилю - KIA Rio, - сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Кировской области. - За рулем «Фолькцвагена» была женщина.
В результате аварии сильно пострадали обе машины: у Volkswagen Polo бампер сильно смят, а аккумулятор вырван практически с корнем, у второй иномарки больше всего пострадала передняя часть.
В результате у одной из машин вырвало аккумулятор. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
На место происшествия приехала реанимация: женщина-водитель «Фолькцвагена» получила серьезные травмы.