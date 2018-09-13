В Кирове на улице Воровского столкнулись две иномарки

13 Сент. 11:41 2018-09-13T14:50:54+03:00

У одной из машин вырван аккумулятор, а женщину-водителя госпитализировали

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На улице Воровского произошло серьезное ДТП, после которого на дороге образовалась пробка. В среду, 12 сентября 2018 года, без пяти десять, Volkswagen Polo столкнулся с KIA Rio. Фотографии и видео появились в паблике «КУ-43».

Из-за аварии на улице образовалась пробка. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

- Автомобиль Volkswagen Polo двигался по Воровского, но, поворачивая налево на перекрестке, не уступил дорогу другому автомобилю - KIA Rio, - сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Кировской области. - За рулем «Фолькцвагена» была женщина.

В результате аварии сильно пострадали обе машины: у Volkswagen Polo бампер сильно смят, а аккумулятор вырван практически с корнем, у второй иномарки больше всего пострадала передняя часть.

В результате у одной из машин вырвало аккумулятор. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

На место происшествия приехала реанимация: женщина-водитель «Фолькцвагена» получила серьезные травмы.