В Кирове появился уникальный аппарат «искусственное сердце»

13 Сент. 11:27 2018-09-13T14:52:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировской областной клинической больнице появился аппарат ЭКМО. Уникальное оборудование может работать за сердце и качать кровь, когда функции органа еще не восстановлены. Также «искусственное сердце» способно насыщать кровь кислородом, когда легкие не могут справляться с этой задачей.

- Раньше пациенты могли находиться на аппарате искусственного кровообращения 7 часов, - пояснили в региональном правительстве. - После этого в организме человека наступали необратимые последствия и человек умирал. Сейчас с помощью нового оборудования этот срок увеличился до одного месяца.

Помимо аппарата ЭКМО в отеделении установили современное дыхательное оборудование, которое позволяет проводить мониторинг пульса, давления, частоты сердечных сокращений и инвазивный мониторинг, который необходим для наблюдения за пациентом.