2018-09-13T14:52:06+03:00
Здоровье

В Кирове появился уникальный аппарат «искусственное сердце»

Это поможет снизить смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Теперь пациенты смогут находиться на искусственном кровообращении в течение месяца. Фото: kirovreg.ruТеперь пациенты смогут находиться на искусственном кровообращении в течение месяца. Фото: kirovreg.ru
Изменить размер текста:

В Кировской областной клинической больнице появился аппарат ЭКМО. Уникальное оборудование может работать за сердце и качать кровь, когда функции органа еще не восстановлены. Также «искусственное сердце» способно насыщать кровь кислородом, когда легкие не могут справляться с этой задачей.

- Раньше пациенты могли находиться на аппарате искусственного кровообращения 7 часов, - пояснили в региональном правительстве. - После этого в организме человека наступали необратимые последствия и человек умирал. Сейчас с помощью нового оборудования этот срок увеличился до одного месяца.

Помимо аппарата ЭКМО в отеделении установили современное дыхательное оборудование, которое позволяет проводить мониторинг пульса, давления, частоты сердечных сокращений и инвазивный мониторинг, который необходим для наблюдения за пациентом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В микрорайоне Чистые Пруды заложили фундамент для школы на 1000 учеников
В Кирове разыскивают насильника-наркомана, напавшего на 20-летнюю девушку
Срочно: в Кирове пропала 10-летняя девочка
В Кирове бетоновоз сбил мальчика-велосипедиста
По Пижанскому району бегает бешеная лиса
В Кирово-Чепецке маршрутный автобус сбил женщину
Спустя сутки полиция нашла пропавшего грибника-инвалида
На улице Коммуны грузовому транспорту на год запрещен проезд
В Вятских Полянах закрыли дело против замначальника судебных приставов
КРИК - банкрот: Арбитражный суд вынес свой вердикт
Кировчанка лишилась 118 тыс. рублей, продавая платье
Кировчане получат квитанции с перерасчетом платы за горячую воду
Жителям Кировской области вернули 92 млн рублей задолженности по зарплате
Неуравновешенного преступника из Черной Холуницы отправят на принудительное лечение