Количество алкоголиков в Кировской области упало на 23%

13 Сент. 11:06 2018-09-13T14:53:05+03:00

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За последние 3 года борьба с алкоголизмом в Кировской области вышла на новый уровень. По данным пресс-службы регионального Минздрава, в последнее время медики регистрируют на 23% меньше алкоголиков, а смертность от отравления спиртными напитками снизилась в 1,5 раза. Специалисты уверены: этот эффект достигнут благодаря работе сети наркологических центров и при помощи регионального правительства.

- Для борьбы с алкоголизацией населения принят целый комплекс мер, - подчеркнули в пресс-службе Минздрава. - Запрет на продажу спиртного в поздние часы, социальная реклама, работа «горячих линий», введение наказаний за распитие алкоголя в общественных местах - вместе все эти шаги помогают постепенно решать проблему.

45-53-70 или 78-34-17 - обратитесь к специалистам наркодиспансера, чтобы помочь себе или своим близким избавиться от алкогольной зависимости. Телефоны «горячей линии» действуют круглосуточно.