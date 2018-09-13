2018-09-13T11:09:04+03:00
Происшествия

За ложные показания в суде жительницу Опарино наказали исправительными работами

Женщина пыталась спасти своего знакомого от тюрьмы
Александр ЧАРУШИН
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Женщина врала на допросах, за это на нее завели уголовное делоЖенщина врала на допросах, за это на нее завели уголовное делоФото: Иван ВИСЛОВ
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Жительницу Опаринского района Кировской области осудили за дачу ложных показаний. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее женщина была потерпевшей в другом деле: один знакомый угрожал ее убить, мужчине грозила уголовная ответственность. Чтобы он получил меньшее наказание, девушка врала при допросе и утверждала, что на самом деле угрозы мужчины не были столь серьезны.

- Специалисты выяснили, что девушка «покрывала» приятеля, - пояснили в областной прокуратуре. - В итоге против нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показания». Мурашинский районный суд приговорил женщину к 11 месяцам исправительных работ. Также виновная будет выплачивать штраф - 10% от своего заработка.

Приговор суда пока что не вступил в силу, девушка может попытаться оспорить его.

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