2018-09-12T18:56:45+03:00
Общество

В Кировскую область завезли 118 тысяч электронных учебников

Следующая партия будет доставлена в государственные школы
Александр ЧАРУШИН
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Многие школы добровольно идут на внедрение электронных учебниковМногие школы добровольно идут на внедрение электронных учебниковФото: Андрей КАРА
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На текущей рабочей неделе электронные учебники будут доставлены в 35 опорных школ Кировской области. Об этом сообщает сайт регионального Министерства образования. Специалисты проведут и обучающие вебинары (семинары по видеосвязи) для руководства этих школ и расскажут, как пользоваться электронными учебниками.

- Еще 152 школы ждут своей очереди на выдачу лицензий, - пояснили в министерстве. - Они тоже изъявили желание учить детей по электронным учебным пособиям. Стоит отметить, что на данный момент в школы Кировской области уже поступило почти 118 тысяч электронных учебников.

Напомним, что распределением электронных пособий среди школ региона занимается Кировский центр дистанционного образования детей.

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