В сентябре под колесами кировских поездов уже оказались пьяная грибница, пенсионер и наркоман

12 Сент. 16:54 2018-09-12T18:59:04+03:00

По сравнению с прошлым годом кировчане стали чаще травмироваться на железных дорогах

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С начала 2018 года на железных дорогах Кировской области пострадали 23 человека, из них 13 погибли. Такую статистику приводят в пресс-службе кировского региона Горьковской железной дороги. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года поездами было травмировано лишь 17 человек, погибших также было меньше.

Кировчане по-прежнему часто переходят железнодорожные пути в неположенных местах, находятся на платформах в состоянии алкогольного опьянения, торопятся при переходе с платформы в поезд, падают и получают травмы. За сентябрь уже трое кировчан оказались под колесами поездов.

- 1 сентября поезд сбил 64-летнего пенсионера, переходившего пути в неположенном месте, - отметили в пресс-службе ГЖД. - 9 сентября поезд наехал на нетрезвую 36-летнюю кировчанку, которая собирала грибы и внезапно вышла в колею железной дороги. 10 сентября поезд травмировал 26-летнего мужчину, сидевшего на рельсе в состоянии наркотического опьянения. Все трое пострадавших в итоге оказались в травматологической больнице.

Сотрудники кировского региона Горьковской железной дороги просят кировчан быть внимательными при нахождении на вокзалах и платформах, а также соблюдать правила безопасности при переходе путей.