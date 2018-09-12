2018-09-12T19:00:30+03:00
Звезды

Кировчан приглашают на закрытие мотосезона 2018

Праздник пройдет 30 сентября
Анна КРЮКОВА
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Праздник начнется на площадке возле Спасского собора. Фото: vk.com/event171237531Праздник начнется на площадке возле Спасского собора. Фото: vk.com/event171237531
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В воскресенье, 30 сентября, в Кирове пройдет закрытие мотосезона 2018. Официальная часть праздника начнется в 14.00 на площадке возле Спасского собора. Там все желающие смогут поучаствовать в фотосессии, получить бесплатный пригласительный на вечеринку RAMMSTEIN TRIBUTE SHOW от московской группы KINDER и выиграть подарки от спонсоров. Завершится официальная часть проездом колонны мотоциклистов по городу.

В 18.00 всех желающих приглашают на праздничный концерт. Фото: vk.com/event171237531

В 18.00 всех желающих приглашают на праздничный концерт. Фото: vk.com/event171237531

Продолжится праздник в клубе GAUDI в 18.00, где кировчане смогут побывать на шоу от группы KINDER и насладиться выступлениями кавер и рок-групп. Специальными гостями праздника станут мотоклубы: «Всадники Уржум», «Свободные байкеры. Вятские Поляны», «МотобратиЯ», «Архистратиг» и другие. Кроме того, на закрытие приедут байкеры из Москвы, Перми, Казани, Сыктывкара, Йошкар-Олы.

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