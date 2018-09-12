МЧС: на Киров надвигаются грозы и сильный ветер

12 Сент. 15:27 2018-09-12T16:13:17+03:00

Дожди в городе начнутся уже сегодня ночью

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Специалисты управления МЧС России по Кировской области предупреждают кировчан о приближающейся непогоде. В ночь на четверг, 13 сентября, в Киров придут дожди. К полудню ожидается гроза. Ветер усилится, его порывы будут достигать скорости в 22 м/с.

В ЦГМС Кирова подтверждают эту информацию: по прогнозам синоптиков, завтра город окажется под влиянием циклона, кировчан ожидают сильные дожди и грозы.

Будьте внимательны и осторожны! Во время грозы не подходите к окнам и старайтесь не пользоваться электричеством, воздержитесь от поездок по городу и постарайтесь оставаться дома, в закрытом помещении.