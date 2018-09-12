МЧС: на Киров надвигаются грозы и сильный ветер
Дожди в городе начнутся уже сегодня ночью
Грозовой фронт пройдет по всей территории Кировской областиФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
Специалисты управления МЧС России по Кировской области предупреждают кировчан о приближающейся непогоде. В ночь на четверг, 13 сентября, в Киров придут дожди. К полудню ожидается гроза. Ветер усилится, его порывы будут достигать скорости в 22 м/с.
В ЦГМС Кирова подтверждают эту информацию: по прогнозам синоптиков, завтра город окажется под влиянием циклона, кировчан ожидают сильные дожди и грозы.
Будьте внимательны и осторожны! Во время грозы не подходите к окнам и старайтесь не пользоваться электричеством, воздержитесь от поездок по городу и постарайтесь оставаться дома, в закрытом помещении.