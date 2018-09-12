2018-09-12T14:30:58+03:00
Происшествия

Ревнивец из Белой Холуницы избил сожительницу кочергой и зарезал ее

В момент ссоры мужчина был пьян
Александр ЧАРУШИН
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Убийца сам сообщил в полицию о произошедшемУбийца сам сообщил в полицию о произошедшемФото: Из архива "КП"
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В Белохолуницком районе Кировской области расследуется дело об убийстве женщины. Как сообщает следственный комитет региона, тело 34-летней жительницы деревни Великое Поле было обнаружено в ее собственном доме в понедельник, 10 сентября. Причиной смерти женщины стала колото-резаная рана груди. Выяснилось, что накануне между ней и ее 28-летним сожителем произошел конфликт на почве ревности. Пьяный мужчина несколько раз ударил ее ножом, кочергой и палкой от пылесоса.

- Сожитель погибшей сам сообщил об убийстве в полицию, - пояснили в СУ СКР по Кировской области. - В настоящее время он уже задержан и дает признательные показания. Уголовное дело против мужчины возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Максимальное наказание по данной статье - 15 лет тюрьмы.

На время следствия мужчину планируют поместить под стражу.

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