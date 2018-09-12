«Газпром»: газоснабжение Уржума восстановлено

12 Сент. 14:14 2018-09-12T15:46:24+03:00

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В Уржуме полностью восстановлено газоснабжение. Об этом рассказывают в «Газпром газораспределении Киров».

Напомним, что ЧП произошло 11 сентября, около 20.00. Жители Уржума обнаружили, что у них не работают газовые плиты и колонки. Многие сообщили о пропаже в аварийную службу.

Аварийная бригада «Газпром газораспределение Киров» выехала на место. Оказалось, что на газораспределительном пункте сработала предохранительная арматура, из-за чего упало давление газа в сети. Из-за ЧП без газа остались 2622 абонента. Многие из них газом пользуются для отопления домов, ведь ночами температура воздуха уже опускается до +5...+7 градусов.

К 23.00 аварийные службы запустили работу газораспределительного пункта и приступили к работам по восстановлению режима газоснабжения потребителей. К 4.00 газ получили 729 домов.

К 11.00 среды, 12 сентября, газ подключили к 1230 домам.

Полностью восстановить газоснабжение в Уржуме удалось в 13.40 среды, 12 сентября.