2018-09-12T15:42:54+03:00
Происшествия

В Кировской области березой убило рабочего

При очистке делянки трактор задел дерево, которое обломилось и упало прямо на мужчину
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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В Кировской области березой убило рабочего. Фото: Следственный комитет по Кировской областиВ Кировской области березой убило рабочего. Фото: Следственный комитет по Кировской области
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В Малмыжском районе Кировской области во время очистки делянки от остатков поваленных деревьев погиб рабочий. На него упала береза.

Утром 30 августа 2018 года рабочие чистили делянку от остатков, образовавшихся после лесозаготовки. По заданию Малмыжского лесничества уборкой занималась бригада рабочих. Они сваливали собранные бревна, пни, коряги, а трактор сгребал их в единую кучу. В какой-то момент трактор задел растущую рядом березу. Дерево обломилось и огромный кусок упал прямо на рабочего, который стоял рядом. Мужчину ударило обломком березы по голове. Как после установили врачи, от удара мужчина получил черепно-мозговую травму с переломом костей черепа. Рабочий погиб.

Сейчас по факту гибели рабочего в результате падения на него дерева Следственный комитет по Кировской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение гибели по неосторожности».

Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили очевидцев. Уже установлено, что между рабочими и лесничеством не было трудовых отношений. Люди работали без оформления, поэтому проверять предприятие на соблюдение требований безопасности труда не будут.

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