Депутаты проверили подготовку к отопительному сезону в Кирове

12 Сент. 13:34 2018-09-12T15:41:18+03:00

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Депутаты во главе с мэром города Еленой Ковалевой выехали на объекты теплоснабжения и проверили, как идет подготовка к отопительному сезону. Одна из точек маршрута находилась на улице Казанской, 71. Там тепломагистраль ввели в эксплуатацию еще 50 лет назад. За последние три года на теплосетях было выявлено 8 дефектов. При этом они обеспечивают теплом около 75 жилых домов.

- Все должно быть отремонтировано с высоким качеством, так как от этого зависит надежность теплоснабжения горожан, - отметила глава Кирова.

Также Елена Ковалева уточнила, что от этого участка зависит вопрос восстановления автомобильного движения на Казанской. В КТК пообещали завершить реконструкцию на Казанской до конца сентября.

Кроме того, депутаты побывали на территории детского сада № 57 на улице Советской. Специалисты планируют завершить ремонт теплотрассы в течение суток.

Последним пунктом в маршруте депутатов гордумы стал автоматизированный тепловой пункт на улице Милицейской, 62. Здесь в 2018 году были установлены новые водоподогреватели. Всего на автоматизированную работу планируют перевести 122 центральных тепловых пункта. Это поможет улучшить качество управления теплоснабжением.

СПРАВКА «КП»

Всего с начала гидравлических испытаний специалисты КТК опрессовали 94,2% тепловых сетей. Было выявлено 3440 деффектов. Из них устранено - 3020. До конца недели специалисты планируют опрессовать оставшиеся секции.