В Кирове водитель иномарки сбил 8-летнего мальчика

12 Сент. 12:42 2018-09-12T15:36:46+03:00

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Во вторник, 11 сентября, на улице Ленинградской водитель «Рено Сандеро» сбил 8-летнего мальчика. ДТП произошло в 07.44 утра, когда ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в УГИБДД по Кировской области.

- Ребенка не было видно из-за машин, припаркованных рядом с пешеходным переходом, - утверждают очевидцы. - Школьник ушибся, у него пошла кровь из носа, но серьезных травм он не получил. Водитель с места ДТП не сбежал и помог мальчику.

В тот же день в Октябрьском районе произошла еще одна авария. На улице Сормовской в 16.40 водитель «Лады Гранты» сбил 33-летнего велосипедиста. Он ехал по проезжей части во встречном направлении. Велосипедист получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.