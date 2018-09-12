Житель Иваново под видом соцработника проник в квартиру пенсионера и избил его

12 Сент. 12:11 2018-09-12T15:35:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кирове за покушение на убийство пенсионера осудили 23-летнего жителя Иваново. Молодой человек под видом соцработника в октябре 2015 года проник к пожилому мужчине в квартиру и избил его газовым ключом. Однако осужденный не думал, что пенсионер станет сопротивляться, и скрылся с места преступления. Об этом рассказали в Следственном комитете Кировской области.

- Житель Иваново сам составил опросник, перекрасил волосы в другой цвет и вместе со знакомой приехал в Киров, - пояснили в ведомстве. - Здесь мужчина ходил по квартирам под видом соцработника и пытался незаметно украсть у них деньги. Его подруга обычно ждала его внизу и о преступных действиях не знала.

После избиения пенсионера молодой человек снова уехал в Иваново. А пожилой мужчина обратился в полицию. В декабре 2017 года нападавшего удалось задержать. Во время допроса он признал свою вину и сообщил, что применять к людям насилие не хотел. Молодому человеку назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.