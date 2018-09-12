2018-09-12T12:06:55+03:00
Происшествия

Зек за 255 тыс. пытался купить у сотрудника УФСИН алкоголь и телефон

К его статьям о разбое, поджоге и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью добавили еще и дачу крупной взятки
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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Суд назначил заключенному наказание в виде 15 лет лишения свободы с учетом его прошлых деянийСуд назначил заключенному наказание в виде 15 лет лишения свободы с учетом его прошлых деянийФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Верхнекамский районный суд Кировской области добавил заключенному 7 лет к его сроку за дачу взятки должностному лицу через посредника в крупном размере, и теперь он проведет в колонии 15 лет.

Во время следствия выяснилось, что 30-летний мужчина сидел в одной из колоний Верхнекамского района Кировской области. Он был осужден по тяжким статьям: разбой, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, и поджог.

Но в марте 2018 года сиделец решил прикупить телефон и алкоголь. Причем, он прекрасно понимал, что эти вещи в колонии запрещены. Для этого он передал через посредника сотруднику УФСИН взятку - 255 тыс. рублей. Но желаемое так и не получил: сотрудник УФСИН вовремя сообщил о попытках подкупа в службу безопасности ведомства, и они сумели предотвратить передачу взятки.

Деньги, предназначенные для взятки, стали вещественным доказательством. Фото: Следственный комитет по Кировской области

Деньги, предназначенные для взятки, стали вещественным доказательством. Фото: Следственный комитет по Кировской области

На заключенного завели еще одной уголовное дело, теперь за взятку.

- В рамках расследования уголовного дела следователи провели все необходимые следственные действия, установили обстоятельства произошедшего, была собрана достаточная доказательственная база,- рассказывают в Следственном комитете по Кировской области.

Прокуратура Кировской области направила дело о даче взятки в суд. Суд назначил заключенному наказание в виде 15 лет лишения свободы с учетом его прошлых деяний. Но если раньше заключенный сидел в исправительной колонии, то теперь его переведут в колонию особого режима.

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