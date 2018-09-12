2018-09-12T11:53:34+03:00
Происшествия

С начала года в авариях в Кировской области погибли 98 человек

Основная причина аварий - грубое нарушение правил ПДД
Анна КРЮКОВА
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Число погибших в авариях выросло на 8,9 %Число погибших в авариях выросло на 8,9 %Фото: Иван МАКЕЕВ
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За прошедшие восемь месяцев этого года в авариях в Кировской области погибли 98 человек и пострадали еще 1290. По сравнению с 2017 годом, число погибших выросло на 8,9 %, а количество получивших травмы - на 5,7%. Об этом сообщили в УГИБДД по Кировской области.

- Основная причина ДТП - грубое нарушение правил дорожного движения как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов, - пояснили в ведомстве. - Чаще всего аварии происходили из-за выезда на встречную полосу. Всего погибли 35 человек, пострадали - 216.

Также в ГИБДД отметили, что треть ДТП связана с наездом на пешеходов. В основном, в таких авариях виноваты сами пешеходы. Однако есть и положительная динамика. На 4% сократилось число ДТП, которые произошли по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения.

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