2018-09-12T11:52:42+03:00
Общество

За 5 лет в Кировской области отремонтируют 901 км дорог

По программе «Безопасные и качественные дороги» регион получит 20,2 млрд рублей
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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Проект рассчитан до 2024 года, и именно до этого срока Кировская область составила планы по ремонтуПроект рассчитан до 2024 года, и именно до этого срока Кировская область составила планы по ремонтуФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Кировская область подала в Минтранс планы по ремонту дорог на ближайшие шесть лет.

Напомним, что с 2017 года в стране реализуется национальный проект «Безопасные и качественные дороги».

В первый год реализации проекта в Кировской области ремонтировались дороги в крупных городах. С 2018 года ремонт начался и на дорогах регионального и межмуниципального значения.

Всего же проект рассчитан до 2024 года, и именно до этого срока Кировская область составила планы по ремонту.

Так, по планам регионального Минтранса и дорожного комитета Кировской области с 2019 по 2024 год в регионе по программе БКД в регионе должны быть отремонтированы 901,1 км дорог. На них предполагают потратить 20,2 млрд рублей: 12,4 млрд - на дороги регионального значения, 8,16 млрд - на дороги кировской городской агломерации (это дороги в Кирове, Слободском и Кирово-Чепецке).

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