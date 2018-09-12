Жители деревни в Кировской области остались без воды

12 Сент. 10:03 2018-09-13T10:20:37+03:00

Воду люди брали из единственной колонки, которая установлена у дома № 6 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Жители деревни в Кировской области остались без холодной воды. Единственная колонка, которая была в населенном пункте, сломалась. В ситуацию была вынуждена вмешаться прокуратура.

Деревня Выползово Унинского района Кировской области - очень небольшой населенный пункт. По переписи 2010 года в ней постоянно проживают всего 44 человека.

Воду люди брали из единственной колонки, которая установлена у дома № 6. Но, как оказалось, за единственным источником водоснабжения никто не ухаживал и не следил. В итоге колонка пришла в негодность и сломалась. Местные жители остались без единственного источника чистой холодной воды.

В ситуацию была вынуждена вмешаться прокуратура Унинского района.

- Установлено, что администрация Порезского сельского поселения является собственником водозаборной колонки, расположенной вблизи дома № 6 деревни Выползово Унинского района. В данном населенном пункте нет ресурсоснабжающей организации, поэтому вся ответственность за содержание колонки лежит на собственнике, - рассказали в прокуратуре Кировской области.

В итоге прокуратура внесла представление в адрес главы администрации Порезского сельского поселения Унинского района с требованием устранить нарушение. Сейчас колонка отремонтирована и водоснабжение населения восстановлено.