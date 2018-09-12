Эксперты оценили рынок труда в Кировской области в два раза хуже московского

12 Сент. 09:54 2018-09-12T09:54:44+03:00

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Агентство «РИА Рейтинг» опубликовало списки регионов России с лучшими и худшими показателями рынка труда. Аналитики исследовали данные Росстата об уровне зарплат и занятости, условиях труда, безработице, стоимости товаров и услуг. Максимальная оценка каждого субъекта РФ могла составить 100 баллов, минимальная - один. По итогам 2017 года Кировская область оказалась на 61 месте в этом рейтинге, индекс рынка труда в регионе составил всего 46,8 балла.

- Ежегодно индекс рынка труда в Кировской области растет, - подчеркивают аналитики. - С 2015 по 2017 год показатель вырос более чем на два процента. В регионе растут зарплаты и улучшаются условия труда. Полагаем, что по итогам 2018 года индекс продолжит свой рост: экономика Кировской области в целом стабильна, можно ожидать также увеличения зарплат и снижения безработицы.

Безоговорочным лидером рейтинга стала Москва: индекс рынка труда в городе эксперты оценили почти в два раза выше кировского, он составил 91 балл. Второе место с показателем 89,3 балла занял Санкт-Петербург. Аутсайдерами рейтинга регионов стали Республики Тыва и Ингушетия, в них индекс рынка труда не достиг отметки в 11 баллов.