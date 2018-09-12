2018-09-12T09:27:02+03:00
Происшествия

Две кировчанки избили и ограбили прохожую девушку

Против них уже возбуждены уголовные дела
Александр ЧАРУШИН
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Пострадавшая сразу же обратилась в полициюПострадавшая сразу же обратилась в полициюФото: Евгения ГУСЕВА
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На улице Циолковского в Кирове на днях ограбили 37-летнюю женщину. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, на кировчанку напали поздним вечером. Выяснилось, что преступление совершили две местных жительницы: одна напала на нее и избила, другая в это время похитила рюкзак с деньгами. Общая сумма ущерба, нанесенного кировчанке, составила 8 тыс. 400 рублей.

- Вскоре полицейские установили личности нападавших, - рассказали в УМВД. - Девушек задержали, они сознались в преступлении. Против одной из них возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои», против другой - по ст. 158 УК РФ «Кража».

Теперь специалистам предстоит выяснить все детали ЧП.

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