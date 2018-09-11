2018-09-11T19:28:25+03:00
Общество

В Омутнинске неделю не могут найти пропавшего пенсионера

Пожилой мужчина ушел из дома и не вернулся
Александр ЧАРУШИН
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Волонтеры просят кировчан помочь в поисках Петра Кокина. Фото: vk.com/lizaalert_kirovВолонтеры просят кировчан помочь в поисках Петра Кокина. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Омутнинске целую неделю продолжаются поиски пропавшего пенсионера. 61-летний Петр Кокин вышел из дома утром во вторник, 4 сентября. С тех пор его судьба остается неизвестной. Волонтеры кировского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят неравнодушных кировчан и жителей области помочь в поисках мужчины.

- Петр Кокин ростом 170 см, худой, - указано в ориентировке на поиск мужчины. - У него седые волосы и борода, светло-голубые глаза. Перед выходом из дома пенсионер был одет в синюю куртку, трехцветную кофту, черные трико и обрезанные резиновые ботинки.

8 (800) 700-54-52 - сообщите волонтерам любую известную вам информацию о судьбе Петра Кокина.

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