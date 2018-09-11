2018-09-11T23:04:41+03:00
Недвижимость

Заброшенный дом художника Дмитрия Чарушина будет отреставрирован

Здание пустует уже несколько лет
Александр ЧАРУШИН
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Ранее в доме художника Чарушина располагался Первомайский районный военкомат. Фото: www.admkirov.ruРанее в доме художника Чарушина располагался Первомайский районный военкомат. Фото: www.admkirov.ru
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Дом художника Дмитрия Чарушина по адресу ул. Казанская, 81а, будет восстановлен. Об этом сообщает пресс-служба города Кирова. Сам художник жил в этом здании в течение 30 лет в позапрошлом веке. Затем в доме располагался один из районных военкоматов, на данный момент здание пустует и постепенно разрушается.

- В 2015 году дом был продан по программе приватизации, - пояснили в пресс-службе города. - Это здание является объектом культурного наследия, менять его внешний облик и планировку запрещено.

Автором проекта реконструкции дома Дмитрия Чарушина стал архитектор Константин Павлов. Он представил план работ на заседании градостроительного комитета в понедельник, 10 августа. Отметим, что параллельно с реконструкцией дома Чарушина архитектор планирует построить многоквартирный жилой дом.

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