В Дом хоббитов в Советске заселилась семья

11 Сент. 17:58 2018-09-11T23:15:05+03:00

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Дом хоббитов в Советске теперь не пустует: туда заселилась семья из шести миниатюрных человечков. Преподаватель и студенты Суводского лесхозтехникума смастерили фигурки людей и оставили их в доме. О заселении в дом мастер леса Андрей Вдовенко снял и опубликовал видео.

Теперь в доме живет традиционное русское семейство: дед и бабка, отец и мать, сын и дочь. Все фигурки советские умельцы смастерили из металла, гипса и монтажной пены. Теперь за столом в «норе хоббита» сидит седовласый дедушка с бутылкой меда, а рядом у окна с розой в руках стоит бабушка. У печки пыль выметает отец, а на скамейке с цветами сидит мать да за сыном своим в коляске присматривает. А на кровати с книгой сидит дочка.

Напомним, что Хоббитон появился в Советском дендрологическом саду этим летом. Его соорудил педагог Суводского лесхозтехникума и его студенты, проходившие практику.