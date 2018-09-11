2018-09-11T23:14:25+03:00
Происшествия

Главного инженера КТК будут судить за нецелевые траты 62 млн рублей

Дело рассмотрит Октябрьский районный суд Кирова
Александр ЧАРУШИН
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Мужчину обвиняют в злоупотреблении полномочиями и нанесении значительного ущербаМужчину обвиняют в злоупотреблении полномочиями и нанесении значительного ущербаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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61-летнего врио главного инженера Кировской теплоснабжающей компании будут судить за нецелевые траты денег, собранных с кировчан. По данным прокуратуры Кировской области, в 2015 году мужчина выдал уже выполненные работы по изоляции теплосетей за их строительство и ремонт. Сделал он это с целью экономии денег.

- В общей сложности была запланирована модернизация 81 объекта, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры. - Общая сумма проекта составила 62 млн рублей. Все эти деньги были собраны с кировчан за счет увеличения тарифов на теплоэнергию. Уголовное дело против мужчины возбуждено по ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями с причинением значительного вреда гражданам». Максимальное наказание по этой статье - четыре года тюрьмы.

Отметим, что прокурор уже утвердил обвинение против 61-летнего инженера. Дело направлено в Октябрьский районный суд Кирова.

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