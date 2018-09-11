2018-09-11T23:10:04+03:00
Происшествия

Житель Уржума подарил девушке телефон, отнятый у прохожего

Ранее молодой человек уже имел судимость
Александр ЧАРУШИН
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Теперь грабителю грозит тюремный срокТеперь грабителю грозит тюремный срокФото: Анна МИРОНОВА
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28-летний житель Уржума обратился в местную полицию с заявлением о том, что его ограбили. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, грабеж произошел в пятницу, 7 сентября. Выяснилось, что ранее судимый 23-летний местный житель напал на потерпевшего около подъезда и отобрал у него мобильный телефон. Свой ущерб мужчина оценил в 7 тысяч рублей.

- Вскоре подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Похищенный телефон он уже успел подарить своей знакомой. Против 23-летнего грабителя было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание по этой статье - 7 лет тюрьмы и штраф в размере 10 тыс. рублей.

На время расследования молодого человека могут поместить под стражу.

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