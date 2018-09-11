2018-09-11T15:19:56+03:00
Общество

Кировчане собирали грибы и обнаружили мешки с костями животных

Откуда там взялась «находка», пока неизвестно
Анна КРЮКОВА
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Мешки с костями нашли в лесу под Кировом. Фото: vk.com/zlo43Мешки с костями нашли в лесу под Кировом. Фото: vk.com/zlo43
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Во вторник, 11 сентября, кировчанин опубликовал в группе «Злой кированин» фотографии с мешками костей животных. Мужчина пояснил, что он обнаружил такую «находку» в лесу в районе объездной Подгорянка - Шихово. Мешки с костями находились в 150 метрах от пейнтбольного клуба.

- Кости валяются по всему лесу, звери растащили, - уточняет мужчина. - Кто вообще смотрит за этой территорией и какой умник их там бросил?

Пока выяснить, кто должен утилизировать мешки, не удалось. В Управлении ветеринарии Кировской области пояснили, что данная территория находится в ведении администрации Слободского района. Однако оттуда информации о том, что необходимо взять пробы и проверить отходы на наличие опасных инфекций, не поступало.

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