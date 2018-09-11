2018-09-11T16:05:23+03:00
Общество

В Кировской области 198 природных объектов находятся под охраной

Из них один заповедник федерального значения и три региональных заказника
Елизавета Захарова
Поделиться:
Сосновая роща в заповеднике «Нургуш». Фото: Е. КондруховойСосновая роща в заповеднике «Нургуш». Фото: Е. Кондруховой
Изменить размер текста:

Ко дню рождения Фонда дикой природы, который отмечается 11 сентября, «Комсомолка» узнала о самых ценных видах флоры и фауны нашего региона. Всего в области 198 природных объектов, которые находятся под особой охраной. В их число входят и различные водоемы, и леса, рощи, даже отдельные деревья.

Однако самым значимым объектом является заповедник «Нургуш», расположенный в Котельничском районе. Статус заповедника федерального значения он получил в 1994 году. Для природы региона особо ценны заказники «Пижемский», «Былина», «Бушковский лес», где под охраной находятся только отдельные виды животного и растительного мира.

Однако список особо охраняемых природных объектов Кировской области пополнится к 2024 году Атарской Лукой. Она войдет в перечень национальных парков федерального значения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В микрорайоне Чистые Пруды заложили фундамент для школы на 1000 учеников
В Кирове разыскивают насильника-наркомана, напавшего на 20-летнюю девушку
Срочно: в Кирове пропала 10-летняя девочка
В Кирове бетоновоз сбил мальчика-велосипедиста
По Пижанскому району бегает бешеная лиса
В Кирово-Чепецке маршрутный автобус сбил женщину
Спустя сутки полиция нашла пропавшего грибника-инвалида
На улице Коммуны грузовому транспорту на год запрещен проезд
В Вятских Полянах закрыли дело против замначальника судебных приставов
КРИК - банкрот: Арбитражный суд вынес свой вердикт
Кировчанка лишилась 118 тыс. рублей, продавая платье
Кировчане получат квитанции с перерасчетом платы за горячую воду
Жителям Кировской области вернули 92 млн рублей задолженности по зарплате
Неуравновешенного преступника из Черной Холуницы отправят на принудительное лечение