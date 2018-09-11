В Кировской области 198 природных объектов находятся под охраной

11 Сент. 14:30 2018-09-11T16:05:23+03:00

Из них один заповедник федерального значения и три региональных заказника

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Ко дню рождения Фонда дикой природы, который отмечается 11 сентября, «Комсомолка» узнала о самых ценных видах флоры и фауны нашего региона. Всего в области 198 природных объектов, которые находятся под особой охраной. В их число входят и различные водоемы, и леса, рощи, даже отдельные деревья.

Однако самым значимым объектом является заповедник «Нургуш», расположенный в Котельничском районе. Статус заповедника федерального значения он получил в 1994 году. Для природы региона особо ценны заказники «Пижемский», «Былина», «Бушковский лес», где под охраной находятся только отдельные виды животного и растительного мира.

Однако список особо охраняемых природных объектов Кировской области пополнится к 2024 году Атарской Лукой. Она войдет в перечень национальных парков федерального значения.