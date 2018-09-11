2018-09-11T14:16:52+03:00
Происшествия

Домашний тиран из Кумен получил условный срок за истязания детей

Мужчина в течение двух лет издевался над сыном и падчерицей
Александр ЧАРУШИН
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Осужденный избивал детей руками, ковшом, ботинком и ремнемОсужденный избивал детей руками, ковшом, ботинком и ремнемФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жителя деревни Большой Перелаз Куменского района осудили за систематические издевательства над 8-летним сыном и 13-летней падчерицей. Как сообщает пресс-служба СУ областного следственного комитета, мужчина в 2017-2018 годах истязал детей, избивал и оскорблял их. Установлено, что 40-летний безработный мужчина бил сына по лицу, ногам и телу, наносил удары по голове ковшом и ботинком. Падчерицу он избивал руками и брючным ремнем.

- Также выяснилось, что деньги, выделяемые на содержание детей, мужчина тратил на алкоголь, - подчеркнули в пресс-службе ведомства. - Он курил при детях, ругался матом, оскорблял их и свою супругу. Уголовное дело против 40-летнего мужчины было возбуждено по п. «а» и «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание двух несовершеннолетних» и ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей с жестоким обращением». Его приговорили к трем годам и двум месяцам тюрьмы условно с двумя годами испытательного срока.

Отметим, что следователи потребовали поставить семью осужденного на профилактический учет. Местные участковый полицейский и инспектор по делам несовершеннолетних будут привлечены к ответственности за то, что не предупредили и не остановили истязания детей.

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