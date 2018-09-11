В Котельниче разыскивают двух подростков

11 Сент. 13:15 2018-09-11T15:13:38+03:00

В последний раз подростков видели в понедельник в 10.00 утра. Фото: vk.com/ornkirov

Изменить размер текста: A A

В Котельниче с 10 сентября разыскивают двух подростков. Александра Перевалова и Юрия Винникова в последний раз видели в понедельник, с утра. С тех пор информации о местонахождении 17-летних молодых людей нет. Об их поиске объявили волонтеры отряда по поиску несовершеннолетних «Первый».

Также в группе разместили приметы и фотографии пропавших. Александру на вид 17 лет, худощавого телосложения, рост 165 см, светлые короткие волосы. Молодой человек был одет в черную куртку, черные штаны с белыми полосами по бокам, черные кроссовки.

Юрию на вид 18 лет, худощавого телосложения, рост около 175 см, темные волосы. Подросток был одет в темно-синюю ветровку, черные штаны, черно-оранжевые кроссовки.

Если вам что-либо известно о том, где сейчас находятся подростки, просьба сообщить по телефонам 8 (800) 350-76-25 или 02 (102 с мобильного).