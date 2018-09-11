2018-09-11T13:06:44+03:00
Спорт

Из-за «Кросса наций» в Кирове больше не будут перекрывать дороги

Спортивное мероприятие проведут в СТК «Порошино»
Анна КРЮКОВА
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Спортивный праздник пройдет в Порошино 15 сентябряСпортивный праздник пройдет в Порошино 15 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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В субботу, 15 сентября, в стране будут отмечать Всероссийский день бега. Традиционно во всех 85 субъектах, в том числе и в Кировской области, пройдет спортивное мероприятие «Кросс наций». Однако в этом году в Кирове не будут перекрывать дороги из-за забега. Спортивный праздник перенесли в Порошино. Об этом сообщили в региональном правительстве.

- Мы приняли во внимание все пожелания жителей города и решили не нагружать центр города соревнованиями, - пояснила начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Кирова Надежда Анисимова. - Очень надеемся, что количество участников из-за этого не уменьшится, а, наоборот, добавятся те любители здорового образа жизни, которые традиционно проводят свои выходные в Порошино.

Планируется, что в мероприятии примут участие более 5 тысяч человек. Забеги пройдут по четырем дистанциям: 1 км, 3 км, 5 км и 10 км. В забегах смогут принять участие и семейные команды, и люди с ограниченными возможностями здоровья. Для того чтобы записаться на дистанцию, нужно обратиться в Центр спортивной подготовки «Вятка-старт» до 14 сентября. Также зарегестрироваться можно будет с 08.30 до 11.00 в Порошино. Для того чтобы все желающие смогли добраться до места старта, в администрации рассматривают вопрос об увеличении маршрута 21-го автобуса.

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