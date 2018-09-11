Очередные довыборы депутатов гордумы пройдут в Кирове через год

11 Сент. 10:55 2018-09-11T13:02:59+03:00

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Кировчанам вновь предстоит выбрать депутата, который займет пустующее кресло в городской думе. Напомним, в воскресенье, 9 сентября 2018 года, в Кирове и области прошли довыборы депутатов гордумы и Заксобрания региона. Татьяна Платунова, помощник гендиректора КМК, перешла из думы Кирова в областной парламент, одержав победу в выборах по участку № 23. Теперь ее место в составе гордумы свободно.

- Очередные довыборы вновь пройдут в единый день голосования, - пояснили нашим корреспондентам в городском избиркоме. - Он состоится 8 сентября 2019 года. Стать кандидатом на депутатское кресло сможет любой житель Кирова, главное - соблюсти все процедуры и заручиться поддержкой горожан.

Напомним, в минувшее воскресенье депутатами Кировской городской думы стали директор по стратегическому развитию УК «Спутник» Павел Валенчук и зам. регионального директора Приволжской дирекции банка «Пойдем!» Михаил Ковязин, победившие в довыборах по участкам № 12 и 16.