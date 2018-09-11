Росгвардейцы задержали двоих кировчан, укравших планшет

11 Сент. 10:29 2018-09-11T11:52:18+03:00

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В Кирове двое молодых людей задержаны по подозрению в краже планшета. Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону, потерпевший мужчина сам обратился к патрулю росгвардейцев на улице Горького. По словам кировчанина, накануне он выпивал с двумя незнакомыми мужчинами, а после их ухода заметил, что из квартиры пропал планшет. Росгвардейцы начали поиск преступников - двоих молодых людей, схожих по приметам, они нашли в ближайшем ломбарде.

- Выяснилось, что мужчины только что сдали планшет и получили за него деньги, - пояснили в пресс-службе ведомства. - При проверке документов стало известно, что один из задержанных разыскивается полицией, мужчину подозревают в серии краж.

Двоих кировчан передали в полицию для дальнейшего разбирательства.