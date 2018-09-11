2018-09-11T09:33:32+03:00
Происшествия

В Афанасьевском районе один брат избил другого обухом топора

Возбуждено уголовное дело
Александр ЧАРУШИН
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Мужчине могут дать наказание до 10 лет тюрьмыМужчине могут дать наказание до 10 лет тюрьмыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В поселке Бор Афанасьевского района произошла пьяная драка с пострадавшим. Об этом происшествии сообщает пресс-служба УМВД региона. Сами полицейские узнали о ЧП от местных медиков: на днях пострадавший мужчина обратился к ним за помощью. Вскоре выяснилось, что 58-летний житель Бора получил открытый перелом левой ноги во время ссоры с собственным братом-близнецом.

- Установлено, что двое местных жителей накануне выпивали, - пояснили в УМВД. - Между ними произошел конфликт, один брат взял топор и обухом нанес травму другому. Потерпевшего в итоге увезли в больницу, нападавшего доставили в отделение полиции. Уголовное дело против злоумышленника возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по статье может составить 10 лет тюрьмы.

На период расследования дела мужчину заключили под стражу.

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