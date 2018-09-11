В Кирове открылся сезон общегородских субботников

11 Сент. 09:18 2018-09-11T12:02:36+03:00

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В Кирове дан старт месячнику осеннего благоустройства. По данным пресс-службы мэрии, в период с 15 сентября по 13 октября в городе пройдет как минимум пять общегородских субботников. Так, в ближайшую субботу кировчане присоединятся к всероссийской экологической акции «Генеральная уборка страны».

- В целом в рамках месячника пройдут очистка и уборка городских улиц, парков и дворов, высадка новых деревьев, - пояснили в городской администрации. - Отметим, что вывоз всего собранного мусора должен происходить в кратчайшие сроки, этот вопрос будет тщательно проконтролирован.

Отметим, что в прошлом году в осенних городских субботниках приняли участие почти десять тысяч кировчан. На этот раз к уборке города присоединятся сотрудники мэрии, муниципальных организаций, центров местной активности.