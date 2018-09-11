Тело грибника, пропавшего шесть лет назад, нашли на болоте

11 Сент. 09:06 2018-09-11T12:04:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 3 сентября, в отдел полиции по Верхнекамскому району поступил сигнал: на болоте в 17 км от города Кирса обнаружен скелет - предположительно, человеческие останки. Как сообщает портал «Верхнекамье» со ссылкой на местный следственный отдел, скелет случайно обнаружил житель соседнего поселка Светлополянска. На место ЧП выехали специалисты, ими были обнаружены также одежда и вещи: нож, часы, ключи от автомобиля, компас.

- Шесть лет назад, в июне 2012 года в этих местах пропал пожилой грибник, - поясняет портал «Верхнекамье». - Его родные приехали и осмотрели предметы одежды и вещи, найденные специалистами. Сомнения отпали: местный житель обнаружил тело того самого пенсионера, пропавшего шесть лет назад.

Смерть мужчины не носила криминальный характер. Специалисты посчитали, что никто не причастен к его исчезновению и гибели. Уголовное дело по данному факту не возбуждено.