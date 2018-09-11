2018-09-11T12:04:48+03:00
Происшествия

Тело грибника, пропавшего шесть лет назад, нашли на болоте

Его случайно обнаружил местный житель
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Родственники опознали пенсионера по вещам, найденным рядом с теломРодственники опознали пенсионера по вещам, найденным рядом с теломФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В понедельник, 3 сентября, в отдел полиции по Верхнекамскому району поступил сигнал: на болоте в 17 км от города Кирса обнаружен скелет - предположительно, человеческие останки. Как сообщает портал «Верхнекамье» со ссылкой на местный следственный отдел, скелет случайно обнаружил житель соседнего поселка Светлополянска. На место ЧП выехали специалисты, ими были обнаружены также одежда и вещи: нож, часы, ключи от автомобиля, компас.

- Шесть лет назад, в июне 2012 года в этих местах пропал пожилой грибник, - поясняет портал «Верхнекамье». - Его родные приехали и осмотрели предметы одежды и вещи, найденные специалистами. Сомнения отпали: местный житель обнаружил тело того самого пенсионера, пропавшего шесть лет назад.

Смерть мужчины не носила криминальный характер. Специалисты посчитали, что никто не причастен к его исчезновению и гибели. Уголовное дело по данному факту не возбуждено.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В микрорайоне Чистые Пруды заложили фундамент для школы на 1000 учеников
В Кирове разыскивают насильника-наркомана, напавшего на 20-летнюю девушку
Срочно: в Кирове пропала 10-летняя девочка
В Кирове бетоновоз сбил мальчика-велосипедиста
По Пижанскому району бегает бешеная лиса
В Кирово-Чепецке маршрутный автобус сбил женщину
Спустя сутки полиция нашла пропавшего грибника-инвалида
На улице Коммуны грузовому транспорту на год запрещен проезд
В Вятских Полянах закрыли дело против замначальника судебных приставов
КРИК - банкрот: Арбитражный суд вынес свой вердикт
Кировчанка лишилась 118 тыс. рублей, продавая платье
Кировчане получат квитанции с перерасчетом платы за горячую воду
Жителям Кировской области вернули 92 млн рублей задолженности по зарплате
Неуравновешенного преступника из Черной Холуницы отправят на принудительное лечение