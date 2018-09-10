В Лебяжском районе пропал 59-летний мужчина
Четыре дня он не выходил на связь
Поисковый отряд «Лиза Алерт» начал поиск пропавшего мужчины. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кировской области идут активные поиски 59-летнего Александра Власова. Уроженца деревни Шишкино Лебяжского района видели последний раз 6 сентября 2018 года.
На вид мужчина худощавого телосложения, ростом 170 сантиметров с русыми волосами и усами и карими глазами.
Александр Васильевич был одет в темную футболку, серые брюки, черные сапоги, на голове - серая кепка.
Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем мужчине, то просьба сообщить ее по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.