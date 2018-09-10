2018-09-10T18:48:44+03:00
Общество

В Лебяжском районе пропал 59-летний мужчина

Четыре дня он не выходил на связь
Елизавета Захарова
Поделиться:
Поисковый отряд «Лиза Алерт» начал поиск пропавшего мужчины. Фото: vk.com/lizaalert_kirovПоисковый отряд «Лиза Алерт» начал поиск пропавшего мужчины. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
Изменить размер текста:

В Кировской области идут активные поиски 59-летнего Александра Власова. Уроженца деревни Шишкино Лебяжского района видели последний раз 6 сентября 2018 года.

На вид мужчина худощавого телосложения, ростом 170 сантиметров с русыми волосами и усами и карими глазами.

Александр Васильевич был одет в темную футболку, серые брюки, черные сапоги, на голове - серая кепка.

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем мужчине, то просьба сообщить ее по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В микрорайоне Чистые Пруды заложили фундамент для школы на 1000 учеников
В Кирове разыскивают насильника-наркомана, напавшего на 20-летнюю девушку
Срочно: в Кирове пропала 10-летняя девочка
В Кирове бетоновоз сбил мальчика-велосипедиста
По Пижанскому району бегает бешеная лиса
В Кирово-Чепецке маршрутный автобус сбил женщину
Спустя сутки полиция нашла пропавшего грибника-инвалида
На улице Коммуны грузовому транспорту на год запрещен проезд
В Вятских Полянах закрыли дело против замначальника судебных приставов
КРИК - банкрот: Арбитражный суд вынес свой вердикт
Кировчанка лишилась 118 тыс. рублей, продавая платье
Кировчане получат квитанции с перерасчетом платы за горячую воду
Жителям Кировской области вернули 92 млн рублей задолженности по зарплате
Неуравновешенного преступника из Черной Холуницы отправят на принудительное лечение