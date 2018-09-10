В Лебяжском районе пропал 59-летний мужчина

10 Сент. 18:02 2018-09-10T18:48:44+03:00

Четыре дня он не выходил на связь

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В Кировской области идут активные поиски 59-летнего Александра Власова. Уроженца деревни Шишкино Лебяжского района видели последний раз 6 сентября 2018 года.

На вид мужчина худощавого телосложения, ростом 170 сантиметров с русыми волосами и усами и карими глазами.

Александр Васильевич был одет в темную футболку, серые брюки, черные сапоги, на голове - серая кепка.

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем мужчине, то просьба сообщить ее по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.