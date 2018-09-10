В Кирове завоют сигнальные сирены
Администрация проверит областную систему оповещения
Горадминистрация предупредила кировчан о проведении проверок систем оповещения. Фото: admkirov.ru
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11 сентября 2018 года, с 10.00 до 10.30, в регионе пройдет плановая проверка системы оповещения Кировской области с включением оконечных устройств. Об этом сообщили на сайте администрации города Кирова.
В эти полчаса по всей области кировчане смогут услышать единый сигнал оповещения «Внимание всем!» и звук сирены, после этого через громкоговорители прозвучит информационное сообщение.
Администрация города просит кировчан не паниковать, а соблюдать спокойствие.