В Кирове завоют сигнальные сирены

10 Сент. 17:43 2018-09-10T18:47:38+03:00

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11 сентября 2018 года, с 10.00 до 10.30, в регионе пройдет плановая проверка системы оповещения Кировской области с включением оконечных устройств. Об этом сообщили на сайте администрации города Кирова.

В эти полчаса по всей области кировчане смогут услышать единый сигнал оповещения «Внимание всем!» и звук сирены, после этого через громкоговорители прозвучит информационное сообщение.

Администрация города просит кировчан не паниковать, а соблюдать спокойствие.