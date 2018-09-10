2018-09-10T17:27:34+03:00
Общество

За месяц в Кирове подготовят трехлетний план ремонта остановок

Площадки адаптируют к «низкопольным» автобусам
Александр ЧАРУШИН
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Остановки должны стать удобными для всех кировчанОстановки должны стать удобными для всех кировчанФото: Евгения ГУСЕВА
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В Кирове будет разработан трехлетний план реконструкции автобусных остановок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Планом по поручению сити-менеджера Ильи Шульгина займется департамент городского хозяйства. Работы над проектом уже начались, план будет представлен в срок до 15 октября.

- Всего в Кирове насчитывается 674 остановочных площадки, - отметили в пресс-службе администрации города. - Их приведут к единому стандарту, оборудуют пандусами, отремонтируют подъездные пути. Остановки должны перестроиться под автобусы и троллейбусы с «низкой посадкой», то есть «низкопольный» транспорт. Работы по новому плану пройдут уже в 2019-2021 годах.

Напомним, минувшим летом сити-менеджер Илья Шульгин в эфире радио «КП» в Кирове» рассказал о том, что город должен стать «безбарьерным» и удобным для всех кировчан.

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