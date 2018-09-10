2018-09-10T18:38:49+03:00
Общество

В Орлове молодая женщина заколола ножом своего собутыльника

Она попыталась его спасти, вызвав «скорую», но мужчина скончался
Елизавета Захарова
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Мужчина не дождался «скорой помощи» - скончался на месте. Фото: СУ СК РФ по Кировской областиМужчина не дождался «скорой помощи» - скончался на месте. Фото: СУ СК РФ по Кировской области
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Следственный комитет России по Кировской области задержал женщину, которая заколола своего приятеля. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

7 сентября 2018 года, около 11 часов вечера, в местный отдел полиции поступило сообщение: в одной из квартир города нашли тело убитого мужчины. Следователи выяснили, что мужчину закололи ножом.

Как стало известно позже, 33-летний погибший вместе со своей подругой такого же возраста отдыхал дома, распивая алкоголь. Но во время разговора между ними разыгралась ссора. И, вспылив, женщина схватила на кухне нож и ударила в грудь знакомого. Осознав, что он может умереть, задержанная вызвала «скорую». Но от полученной травмы мужчина скончался на месте.

Сейчас жительница Орлова арестована, она призналась в содеянном. Расследование дела продолжается.

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