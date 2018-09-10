В Орлове молодая женщина заколола ножом своего собутыльника
Следственный комитет России по Кировской области задержал женщину, которая заколола своего приятеля. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
7 сентября 2018 года, около 11 часов вечера, в местный отдел полиции поступило сообщение: в одной из квартир города нашли тело убитого мужчины. Следователи выяснили, что мужчину закололи ножом.
Как стало известно позже, 33-летний погибший вместе со своей подругой такого же возраста отдыхал дома, распивая алкоголь. Но во время разговора между ними разыгралась ссора. И, вспылив, женщина схватила на кухне нож и ударила в грудь знакомого. Осознав, что он может умереть, задержанная вызвала «скорую». Но от полученной травмы мужчина скончался на месте.
Сейчас жительница Орлова арестована, она призналась в содеянном. Расследование дела продолжается.